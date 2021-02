Nieuw woonwagenbeleid: verkenning naar extra plekken en aanscherping wachtlijstcriteria

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken op welke manier er in de stad meer ruimte kan komen voor woonwagenbewoners, ze wil het aanbod beter gaan afstemmen op de behoefte. Momenteel zijn er 233 standplaatsen verdeeld over elf locaties voor woonwagenbewoners. Tegelijkertijd stonden er in oktober 2020 nog 195 belangstellenden op de wachtlijst. Dat zijn gezinsleden die graag op zichzelf willen gaan wonen, maar ook om mensen die nu in een woning wonen en liever in een woonwagen willen wonen. Jaarlijks komen er slechts een tot twee standplaatsen vrij zo laat het stadbestuur weten.

Met het voornemen geeft het stadsbestuur gehoor aan een het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens, zij concludeerde in december 2020 dat de gemeente Den Haag de Vereniging Sinti en Roma en woonwagenbewoners zou discrimineren door ‘geen reëel zicht te bieden om te leven volgens hun cultuur, in een woonwagen‘. De afgelopen jaren gold er in Den Haag een uitsterfbeleid, waarbij vrijgekomen standplaatsen niet meer zouden worden gebruikt. Daar werd eerder al tegen geprotesteerd.

“Onze cijfers en de recente uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens onderstrepen het belang van een nieuwe koers,” legt wethouder Martijn Balster uit. “In onze Woonagenda hebben we het afgelopen jaar al vastgesteld dat we afscheid nemen van het zogenaamde ‘uitsterfbeleid’. We gaan op twee manieren kijken hoe aanbod en behoefte beter op elkaar afgestemd kunnen worden: een verkenning naar extra plekken op de huidige en nieuwe locaties en samen met de regio en de woonwagenbewoners het gesprek voeren over het toewijzingsbeleid, waarbij we de criteria voor de wachtlijst aanscherpen.”

Meer betrokkenheid van bewoners

In de toekomst zullen bewoners en toekomstige bewoners van woonwagens meer betrokken worden bij de te maken plannen, een deel van de bewoners zou al hebben aangegeven deel uit te willen maken van een bewonerscommissie. De intentie is om dat in het komende jaar vorm te gaan geven.

‘Ingewikkelde opgave’

Het stadsbestuur heeft voor ogen om meer plaatsen te realiseren, al waarschuwt wethouder Balster dat dat niet in grote stappen zal gaan. “Er is sprake van een grote woningnood in Den Haag. Naast woonwagenbewoners zijn er meerdere doelgroepen die we moeten huisvesten en er is een enorm tekort aan woonruimte en beschikbare grond. Het is een ingewikkelde opgave, maar we gaan ons uiterste best doen om ook meer perspectief te bieden aan mensen op de wachtlijst voor een standplaats.”