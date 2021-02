Politie houdt vijf personen aan die nog een gevangenisstraf moeten uitzitten

Het EVA-Team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie Den Haag heeft in februari vijf personen aangehouden die nog een straf moeten uitzitten. In januari kon het team zeven aanhoudingen verrichten.

Op de eerste dag van februari werd een 42-jarige Hagenaar in Ypenburg aangehouden, deze was eerder veroordeeld tot 1044 dagen gevangenisstraf voor inbraken en pogingen daartoe. Een dag later werd een 34-jarige man uit Den Haag aangehouden in Rotterdam, de man was eerder veroordeeld tot 599 dagen gevangenis vanwege verkrachting en bezit van kinderporno.

Een 23-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats werd aangehouden omdat hij nog een deel van zijn gevangenisstraf (119 dagen) moet uitzitten, hij was veroordeeld voor Opiumwet delicten, diefstal en het overdragen van een wapen.

Op 4 februari werden er door het EVA-Team twee personen aangehouden: een 46-jarige man moet nog 74 dagen de cel in vanwege diefstallen en een 41-jarige man moet voor 60 dagen de gevangenis in, hij werd eerder veroordeeld tot 77 dagen gevangenisstraf voor openlijke geweldpleging.