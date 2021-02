Show Boogie Woogie NOW! laat tunnel Rotterdamsebaan schitteren

Afgelopen vrijdag werd de Rotterdamsebaan feestelijk geopend en daar hoorde ook een ode bij aan de Victory Boogie Woogietunnel, die daar een wezenlijk onderdeel van is. Hiervoor werd flink uitgepakt met de Boogie Woogie NOW!, een show met lichtkunst, woordkunst en muziek die nu online teug te zien is. Jorick Mulder ontwikkelde samen met drie collega’s een deel van de lichtinstallatie van 150 meter lang. ‘We wilden een soort lichtdans creëren.’

Het idee voor Boogie Woogie NOW! is afkomstig van David Schoch van PIP Den Haag en omvatte eigenlijk nog veel meer dan de uiteindelijke productie. ‘David is een creatieve geest,’ vertelt Mulder. ‘Hij wilde eigenlijk ook een heel theater en dansende bouwmachines, maar de gemeente besloot een deel tot uitvoering te brengen en dat kwam neer op de lichtinstallatie, een spoken word performance en een muziektrack om het geheel te begeleiden.’

Crème de la crème

In de eerste instantie was het de bedoeling dat de show bezocht zou kunnen worden door publiek. ‘Het zou een uitvoering worden van twaalf minuten met bezoekers, maar toen moesten we het verplaatsen naar online. Het was moeilijk om de schaal van het project over te brengen, maar met een drone en een 360-gradencamera, zijn we een heel eind gekomen. Bij het kijken van de video raad ik mensen aan een vr-bril op te zetten, dan kom je het dichtst in de buurt van hoe het daadwerkelijk was.’

Amber Meerman was verantwoordelijk voor de productie en waande zich met het project weer even een beetje in pre-coronatijden. ‘Niemand in de branche heeft momenteel echt veel te doen, dus qua crew hadden we de crème de la crème tot onze beschikking. Het was onwijs leukom te zien dat zoveel mensen stonden te popelen om mee te doen.’

Meedoen aan de ontwikkeling van dit project smaakte voor Mulder naar meer en hij hoopt dan ook snel weer aan de slag te kunnen. ‘Als je nog een tunnel overhebt, bel me!’

Bekijk hier de 360-gradenvideo van Boogie Woogie NOW!