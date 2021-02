Wethouder Robert van Asten opent wijkbibliotheek in Bouwlust

De spiksplinternieuwe wijkbibliotheek in Bouwlust, is vanaf vandaag open voor gebruik, maar in verband met de lockdown alleen met beperkte dienstverlening. Vanmiddag reikte wethouder Robert van Asten het eerste boekenpakket uit aan wijkbewoner Kristen de Winter. Bibliotheek Bouwlust moet dé ontmoetingsplek worden voor de mensen uit de wijk die graag lezen en leren. De feestelijke opening van de bibliotheek, zal pas plaatsvinden op een later te bepalen tijdstip, als de deuren – na de lockdown – weer open mogen voor bezoekers.

‘Deze bibliotheek is er gekomen omdat de wijk ontbeerde echt een bibliotheek. Er was echt een bibliotheek nodig als spil in de wijk waar kinderen naar toe konden om hun eerste boeken te lenen en waar ouderen konden komen om cursussen digitale vaardigheden te krijgen’ vertelt wethouder van Asten. ‘Bouwlust is een hele grote wijk met veel scholen. Ik was vrijwilliger op een school en ik vond gewoon dat er hier weer een bibliotheek moest komen’ vult initiatiefneemster Kirstin de Winter hem aan.

‘Ik denk dat een bibliotheek naast onderwijs een van de belangrijkste voorzieningen is in de samenleving. Je kunt er kennis op doen, je kunt er leven je leven te verbeteren en je kan er ontspanning vinden op een verantwoorde manier. Het is een heel belangrijke sociaal culturele voorziening’ vervolgt de Winter. ‘Omdat je de bibliotheek nog niet kan bezoeken vanwege de coronamaatregelen heeft de bibliotheek in Den Haag wat bedacht. Je kan via de website bestellen dat je een boekenpakket wilt hebben. Je kunt dan je genre aangeven en die boeken kun je dan komen ophalen op een aangegeven moment. Vanaf vandaag kan dat dus ook in Bouwlust’ aldus van Asten.