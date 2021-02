Chinees Nieuwjaar wordt dit jaar online gevierd met filmfestival

In Den Haag wordt het normaal gesproken groots gevierd: Chinees Nieuwjaar. Aankomende vrijdag is het zover, maar net zoals bij de meeste feesten dit jaar zullen samenkomsten plaats moeten maken voor een creatieve oplossing. Henk Kool van de Vereniging Nederland China is elk jaar nauw betrokken bij de organisatie en is vastbesloten er ondanks de beperkingen het beste van te maken.

Dansende draken, vuurwerk en muziek; dit jaar zal je het helaas niet zien in de binnenstad. Wel vond Kool het belangrijk om alsnog stil te staan bij het Chinees Nieuwjaar en vanuit die overtuiging organiseert hij een online filmfestival. ‘In samenwerking met het Shanghai International Film Festival en Pathe Thuis kunnen we een aantal Chinese films toegankelijk maken voor het Nederlandse publiek.’

Een jaar van herstel

Volgens Kool is de belangstelling van Nederland voor China en andersom de afgelopen jaren flink gegroeid. ‘Chinezen staan erom bekend eigenlijk heel erg op zichzelf te zijn, maar dat is aan het veranderen. Ook Nederlanders willen meer weten over de Chinese cultuur. We groeien steeds meer naar elkaar toe.’

‘Aankomend jaar wordt het jaar van de os,’ vertelt Kool. En dat komt volgens hem goed uit gezien de huidige crisis. ‘De os is betrouwbaar, succesvol en marcheert altijd stevig door. Zijn jaar staat voor herstel en dat is precies wat we nu nodig hebben. Vanuit daar kunnen we dan hopelijk weer opbouwen.’

In de nacht van vrijdag op zaterdag om 0:00 uur kan je online toegang krijgen tot drie films met Engelse ondertiteling. ‘Voor eentje wil ik speciaal aandacht vragen: City of Rock. Deze gaat over het uit elkaar vallen van een rockband die zeer belangrijk is voor de stad. De film sluit mooi aan bij wat er momenteel gaande is bij de Golden Earring en raad ik dus extra aan.’

Kijk hier voor informatie over hoe vanaf zaterdag 0:00 uur toegang te krijgen tot de films op www.hetjaarvandeos.nl