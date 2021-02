De eerste dag click en collect: ‘Het zal het omzetverlies niet goedmaken’

Vanaf vandaag mochten reguliere winkels open voor click en collect, het systeem waarbij je producten online kan bestellen en daarna bij de winkel op kan komen halen. Het is een voorzichtige stap vooruit, maar verschillende winkeliers zagen hierin nog niet de oplossing. Den Haag FM sprak een paar van hen om te kijken hoe het ze op deze eerste dag verging.

Bij boekhandel De Vries Van Stockum aan het Spui hebben ze de eerste klanten weer aan de deur mogen verwelkomen en daar zijn ze blij mee. ‘Het zal het omzetverlies niet goedmaken, maar we zijn blij met de contactmomenten die we weer met de mensen kunnen hebben,’ zegt vestigingsmanager Serena. ‘Het was leuk om te zien dat ’s ochtends gelijk een paar mensen voor de deur stonden om hun bestelling te komen halen.’

Wel moeten ze hun best doen om de contactmomenten die ze zo hebben gemist, zo kort mogelijk te houden. ‘Het liefst hebben we dat mensen online betalen zodat we de boeken gelijk mee kunnen geven, maar in principe kan dat hier ook. We proberen de doorstroom in ieder geval zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat er zo min mogelijk opstopping ontstaat.’

‘We doen dit al jaren’

Als het gaat om de omzet, geeft Jan van Game Mania in de Spuistraat aan dat deze versoepeling voor hen niet het grote verschil zal maken. ‘Click en collect doen we al jaren, het is voor ons niks nieuws. Games werden bij ons sowieso al veel online besteld, maar dan lieten mensen het vaak opsturen en kwam het product uit de hoofdvestiging. Dit is eigenlijk alleen van toegevoegde waarde als we hier in de winkel iets hebben liggen wat daar niet meer op voorraad is. Dat is zelden het geval, maar voor die mensen doen we dit eigenlijk.’