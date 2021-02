De ‘machtige mooie’ Loosduiners zijn trots op hun geschiedenis

‘Machtig mooie mensen. Een eenheid. Mensen werken hier heel goed samen met elkaar.’ Arie Dirkzwager (81) is de voormalig eigenaar van een buurtsuper in Loosduinen. Hij woont al heel zijn leven aan de Burgemeester Hovylaan in het Haagse stadsdeel. ‘Vroeger kende iedereen, iedereen. Als er een kind werd geboren, iemand overleed of ziek was: iedereen wist van elkaar wat er gebeurde.’

Dirkzwager kreeg woensdagmorgen het eerste exemplaar van een uniek boekje met herinneringen aan Loosduinen. Nog specifieker: over de burgemeestersbuurt. Dat meldt mediapartner Omroep West. Burgemeester Jan van Zanen – die zich voor de gelegenheid nadrukkelijk presenteerde als burgemeester van Loosduinen – overhandigde het boekje.

Het boekje kwam tot stand nadat gemeente en woningbouwcorporaties met huizen in Loosduinen een oproep deden aan bewoners om oude foto’s ter beschikking te stellen. Dat bleek een groot succes. Meer dan vijfhonderd plaatjes kwamen er binnen.

De geschiedenis komt tot leven

De jongetjes van de eigen voetbalclub (‘Hovyboys’) die trots poseren, verwoeste gebouwen na het bombardement van februari 1945, de vrijwillige brandweer die een nieuwe spuit test, de technische school, de melkfabriek, winkels in de Quarlessstraat, uiteraard de veiling en de schepen op weg ernaar toe. De geschiedenis komt tot leven in het boekje van KijkLab.

Loosduiners praten vol trots over hun stadsdeel. Burgemeester Jan van Zanen snapt dat wel, vertelde hij na het onthullen van een grote foto aan de gevel van een woning. ‘Om meneer Dirkzwager te citeren: ‘Het was vroeger een grote familie.’ Dat is nu nog wel een beetje zo. Dat heeft ook wel iets. Mensen zeggen ook heel graag dat ze uit Loosduinen komen, of uit Duindorp of Scheveningen. Dat kan ik me goed voorstellen. Die eigenheid verbindt en dat kan in deze tijd helemaal geen kwaad.’

Foto: Gemeente Den Haag/ Martijn Beekman