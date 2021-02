Gemeenten willen meer geld voor jeugdzorg: “We krijgen een taak, daar horen ook knaken bij”

Meer in

Er moet vanuit het Rijk fors meer geld naar gemeenten komen en ze willen meer vrijheid om met een menselijke maat om te kunnen gaan met hun burgers. Dat betoogde burgemeester Jan van Zanen als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdagochtend op NPO Radio 1. Het verzoek voor meer geld is voor de VNG ook inzet bij de komende kabinetsformatie, daar wordt vrijdag in de algemene ledenvergadering over gesproken.

Uit onderzoek bleek onlangs dat gemeenten in Nederland in 2019 1.7 miljard euro meer hebben uitgegeven aan de jeugdzorg dan ze aan middelen ontvangen heeft. “We krijgen een taak, daar horen ook knaken bij,” zegt Van Zanen. “Nu hoop ik dat het snel geregeld gaat worden.”

“Dit moet gewoon nu geregeld worden, mijn inwoners zijn ook niet demissionair,” zegt Van Zanen die vindt dat er ook nu al wat geregeld zou moeten worden. “Ik vind dat er voor de verkiezingen met het kabinet een afspraak moet zijn gemaakt. De tekorten zijn er nog steeds. Gemeenten creperen om het zo maar te zeggen.”

Luister naar het hele gesprek met Jan van Zanen in het programma ‘1 op 1 op de website van NPO Radio 1.’