‘Hoogbouw Den Haag niet alleen aan projectontwikkelaars overlaten’

De Haagse VVD en de Partij voor de Dieren in Den Haag hebben elkaar gevonden in het op peil houden van de Haagse skyline. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De partijen vrezen dat de stad volgebouwd wordt met torens die de eerste jaren misschien mooi ogen, maar al snel gedateerd zijn en weinig onderlinge samenhang kennen. Ze pleiten voor een herkenbare Haagse bouw.

In Den Haag zijn de afgelopen jaren steeds meer woon- en werktorens gebouwd. En er komt nog meer bij. Zo wordt het gebied rond de stations een plek met veel hoogbouw, maar ook in Den Haag Zuidwest worden veel woningen bijgebouw.

De VVD en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de uitstraling van de gebouwen. ‘Wij willen dat er voor de grote bouwopgaven een overkoepelend beeldkwaliteitsplan wordt ontwikkeld’, zeggen VVD-raadslid Jan Pronk en Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker. Donderdag dienen ze een voorstel in tijdens de raadsvergadering waarin staat dat voordat een bouwplan definitief vastgesteld wordt, er eerst een plan komt waarin staat aan welke kwaliteitseisen gebouwen moeten voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om de vorm van de torens en het gebruikte materiaal.

Haagse bouw

‘Wij willen een nóg mooier Den Haag en tegelijkertijd willen we woningen bijbouwen’, legt Pronk uit. ‘Dat kan alleen hand in hand gaan als we heldere kaders scheppen en naar ontwikkelaars duidelijke regels stellen. Een overkoepelend beeldkwaliteitsplan dat zorgt voor herkenbare Haagse bouw gaat daarvoor zorgen.’

Barker: ‘De gemeenteraad moet meer grip krijgen op hoe de stad eruit komt te zien. We willen niet dertien in een dozijn betonnen torens, maar gebouwen die in de omgeving passen met ruimte voor groen. Nu bepalen we hoe de stad van de toekomst eruit ziet; dit moeten we niet alleen aan projectontwikkelaars overlaten.’ De partijen willen een herkenbare Haagse bouw ‘waar bewoners trots op kunnen zijn’. ‘Dat is van groot belang voor het draagvlak in de stad.’ Donderdag praat de gemeenteraad over de Haagse hoogbouwplannen.