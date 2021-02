HTM rijdt aangepaste dienstregeling tot en met zondag 14 februari

Trams en bussen van HTM rijden sinds zondag 7 februari een aangepaste, winterse dienstregeling. Deze duurt tot en met zondag 14 februari. Dat meldt mediapartner Omroep West. De trajecten voor tram 1 en 6 zijn inmiddels weer begaanbaar. Trams 1 en 6 rijden dan ook weer hun normale route, net als trams 2, 9, 11, 12, 16 en de meeste bussen.

Voor de volgende tramlijnen geldt nog wel een aangepaste route:

Tram 3 en 4 rijden om in Zoetermeer.

Tram 3 en 4 rijden van Loosduinen en De Uithof naar halte Centrum-West. En gaan dan rechtsaf naar halte Dorp en rijden via route tram 3 door Zoetermeer en dan direct terug naar Den Haag. Er rijdt een pendeltram tussen halten Seghwaert en eindpunt Lansingerland Zoetermeer over spoor 2 (dit is het normale spoor van Seghwaert naar Lansingerland Zoetermeer). Alle halten in Zoetermeer blijven bereikbaar.

Tram 15 rijdt tussen Broeksloot en Bierkade via de route van tram 1.

Halten richting Den Haag Centraal Wenckebachstraat, Van Musschenbroekstraat, Goudriaankade en Waldorpstraat/HS vervallen.

Tram 17 rijdt tussen stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor via de route van tram 9.

Halten Rijswijkseplein en Weteringplein vervallen.

Extra ritten tijdens de spits vervallen.

Trams 19, 34 en spitsbus 29 rijden niet. Na 24.00 uur vervallen enkele ritten van tram 2. Op tramlijn 11 blijven de rood-beige trams deze week rijden. Bus 28 rijdt nog steeds alleen tussen station Voorburg en station Den Haag Centraal. Reizigers moeten rekening blijven houden met langere reistijden