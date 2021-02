Kunnen we straks schaatsen? Gemeente stelt vaarverbod in

In de hoop op meer winterpret is vanaf vandaag een vaarverbod voor de Haagse wateren ingesteld, dat heeft wethouder Hilbert Bredemeijer bekendgemaakt. Het vaarverbod moet ervoor zorgen dat het ijs de ruimte krijgt om aan te groeien zodat er mogelijk geschaatst kan worden. Om te kunnen schaatsen is er volgens het KNMI vier tot vijf centimeter ijs nodig.

“Zojuist bekendgemaakt dat we in Den Haag een vaarverbod hebben ingesteld. Hopen op zo goed mogelijk ijs voor een paar mooie dagen schaatsen!!”, tweet een enthousiaste wethouder.

In de commissievergadering liet de wethouder in reactie op vragen van Hart voor Den Haag opnieuw weten dat het onder water zetten van velden in het Zuiderpark en bij Langdgoed Ockenburgh, om ook daar te kunnen schaatsen, er niet in zit.