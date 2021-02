Martin Jol: “Je wordt altijd overreden door een strontkar en nooit door een luxe wagen”

Een dag nadat bekend is geworden dat Martin Jol een andere rol gaat vervullen bij ADO Den Haag was Jol te gast bij het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM om te praten over zijn betrokkenheid bij de club en de kritiek die daarbij kwam kijken: “Je wordt altijd overreden door een strontkar en nooit door een luxe wagen.” Jol pakte in de winterstop van het vorige seizoen de handschoen op nadat hij al een aantal keer was gevraagd om ADO te helpen.

“Ik was adviseur van directie, zo waren we begonnen met plannen maken. En toen hebben we gezegd: we moeten een technisch hart hebben -we hadden zelfs nog geen trainer- dat we toch vier/ vijf mensen hebben die over dingen kunnen beslissen. Uit hoofde van die gesprekken ben ik hoofd van het technisch hart geweest.”

“Later hebben we toch gezien dat de trainer de belangrijkste stem heeft. Dat was bij ons ook zo, ofschoon mensen dat anders wilden laten voorkomen. Ook Ranković kon zijn eigen inbreng hebben. Toen kwam Ruud Brood erbij en die was daar ook heel duidelijk in. Toen heb ik gezegd -ook thuis-: die operationele dingen, da’s toch heel lastig, je zit toch zes tot zeven uur steeds in Rijswijk, later nog naar het stadion, gesprekken met iedereen, twee keer in quarantaine gemoeten… Dat soort dingen. Toen heb ik gezegd: de transferwindow maken we nog af, want van de zomer hadden we het nog niet goed staan.”

“We wilden eerst de jonge jongens halen, dat kon niet anders. En nu, de laatste transferwindow, vind ik toch dat we die jonge jongens toch wat beter kunnen maken met wat oude ervaren spelers erbij. Toen heb ik tegen Mo (directeur Mohammed Hamdi, red.) gezegd: Ik ga niet iedereen voor de voeten lopen, dus laten we ons terugtrekken uit het technisch hart. Maar dat wil niet zeggen dat ik bij ADO wegga, ik kijk naar die wedstrijden en ik zit ook met dichtgeknepen billen. Ik heb er natuurlijk een behoorlijk aandeel in gehad.”

‘We wilden het elftal om Lex Immers heen bouwen’

Met het vertrek van spelers als Lex Immers en Aaron Meijers zag de club de afgelopen tijd ervaren spelers vertrekken. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. We wilden het elftal om Lex Immers heen bouwen. Maar door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt en is ie weggegaan. Dat vonden wij, en ik zeker, vervelend.”

Meijers werd verhuurd aan Sparta Rotterdam, Lassana Faye kwam juist van die club naar Den Haag. “Meijers deed niet meer mee in de wedstrijd, hij deed ook bij Pardew (voormalig trainer Alan Pardew, red.) niet altijd meer mee. Maar hij heb wel negen jaar bij ons gespeeld. Dus als we dan Faye ervoor terugkrijgen dan kan ik er op aangekeken worden, maar zo ligt het niet helemaal.”

‘Ik dacht echt nog een maand geleden: El Khayati komt niet’

Dinsdag werd bekend dat Nasser El Khayati terugkeert bij ADO Den Haag, dankzij de algemeen directeur zegt Jol. “Mo is heel belangrijk geweest in de laatste transfers. Daar zijn we heel blij mee. Ik dacht echt nog een maand geleden: El Khayati komt niet. Dat is te ver gegrepen, die verdient een vermogen daar en wil misschien eerst wel zijn rust. En wat gebeurt er? Mo is bezig en heeft er toch voor gezorgd dat die jongen naar Den Haag komt. Toen was iedereen toch tevreden. Ik denk ook, als je de selectie bekijkt, dat het goed is. We moeten nog 14 wedstrijden, dat zal niet eenvoudig zijn. Maar ook voor ons niet: we vluchten niet, we zijn verantwoordelijk geweest en die verantwoordelijkheid hebben we ook gewoon.”

“Het enige probleem was toch dat spelers als Janmaat en Zuiverloon niet fit zijn geweest, dat zit tegen. Als die jongens gewoon aanwezig waren geweest… Dat zag je ook in de eerste helft tegen RKC: toen speelden we beter en wonnen we ook. We hebben daarna vijf keer gelijk gespeeld. Het staat wel, maar om te winnen zal je ook aanvallend meer moeten doen. Ook daar hebben we nu dingen in veranderd.”

Jol kijkt met enige trots terug op wat men voor de club voor elkaar heeft kunnen krijgen. “Wij zaten soms echt met een glas wijn te proosten met de gedachte: wat hebben we het goed voor elkaar. Als je van helemaal niks, een zinkend schip, komt… We hebben nu wel veel jongere gasten die in de toekomst echt geld op gaan leveren. En we hebben de hoop dat we er in kunnen blijven. Ik heb nog steeds de hoop dat we er een inhalen. Ik heb niet de illusie dat we in de middenmoot komen. Maar dat we misschien wel nacompetitie doen. En dan redden we het gewoon, tegen die tijd is iedereen wel fit denk ik.”

‘Je wordt altijd overreden door een strontkar en nooit door een luxe wagen’

Het vertrek van 29 spelers, het aantrekken van 25 nieuwe krachten en een zeventiende plek op de ranglijst zorgde ervoor dat er ook kritiek kwam in de richting van ADO Den Haag en Jol zelf. “Van de supporters kan ik het wel hebben. Het is ook heel vervelend, het is hun club. Maar als bijvoorbeeld gasten als Groenendijk – Fons is mijn vriend- gaat zeggen: dat beleid deugt niet. Terwijl hij met samengeknepen billen ertussenuit vluchtte terwijl ze onderaan stonden! Toen hebben we de boel moeten repareren. Dan moet je gewoon je mond dichthouden. Dat kan ik niet hebben. Maar ik kan het wel hebben van de mensen die een seizoenkaart kopen en betalen terwijl ze niet kunnen kijken. Dat zijn de echte supporters, daar kan ik het wel van hebben. En die anderen… Je wordt altijd overreden door een strontkar en nooit door een luxe wagen.”

“Een heleboel supporters zijn toch boos, maar ze moeten toch begrijpen dat wij onze nek uitgestoken hebben. We moesten de hele boel veranderen. We konden niet zeggen: we halen tien gasten uit de eerste divisie, zelfs dat was te duur. Je hebt van de week gezien dat het nooit goed is. We halen El Khayati, iedereen is blij. En dan gaan ze weer zeuren over Samy Bourard die niet meespeelde, maar die we toch nog voor aardig wat geld verkocht hebben, anders hadden we misschien Khayati niet kunnen halen.”

“Er is zoveel jaloezie. En dat is eigenlijk alleen maar in Den Haag. Ik hoop dat al die mensen die zo aan het zeuren zijn een seizoenkaart kopen en dat ze laten zien dat ze voor FC Den Haag zijn zoals ik dat ben.”

Luister hier naar het gesprek met Martin Jol op Den Haag FM.