Museum Museon en filmtheater Omniversum gaan volgend jaar fuseren

Meer in

Het populairwetenschappelijk museum Museon en grootbeeldfilmtheater Omniversum gaan per 1 januari volgend jaar fuseren. Directeur Simon van Driel van het Omniversum bevestigt een bericht daarover in dagblad NRC. Samen willen de Haagse instellingen zich in hun publieksaanbod nog scherper richten op thema ’s als duurzaamheid en natuur. De gemeente Den Haag moet nog akkoord gaan met de plannen.

De instellingen zijn buren en veel mensen dachten volgens Van Driel al dat ze bij elkaar hoorden. De fusie wordt niet ingegeven door financiële nood, maar de organisaties willen taken bundelen zodat er meer geld en tijd over is voor vooral presentatie, maar ook collectiebeheer. Volgens Van Driel zal de fusie geen gedwongen ontslagen met zich meebrengen.

Het Museon was al lang bezig met de schoonheid en het behoud van de planeet Aarde en ook de films in het Omniversum pasten steeds meer bij dat thema. ‘We gaan nu extra aandacht besteden aan hoe we die planeet zo mooi houden’, aldus Van Driel. Daarbij willen de fusiepartners vooral naar praktische oplossingen kijken.

Den Haag moet nog goedkeuring geven

Den Haag moet haar fiat geven, omdat de stad subsidie geeft en ook omdat de collectie van het Museon gemeentelijk bezit is.

Beide instellingen zijn vanwege de lockdown momenteel gesloten.