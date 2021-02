Strandtenten mogen open vanaf maart: ‘We zijn op alles voorbereid’

Strandtenten mogen vanaf 1 maart weer open zijn, maar of mensen er dan ook gelijk kunnen neerstrijken op het terras is nog de vraag. Annejet Philipse is eigenaar van Beachclub Culpepper op Scheveningen en blijft na een jaar coronacrisis liever realistisch dan dat ze gelijk uitgaat van het beste. ‘Ik denk niet dat maart hem gaat worden. Maar, als we weer helemaal open mogen, zijn we er klaar voor.’

Momenteel is haar strandtent nog bedekt onder een dik pak sneeuw, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt. ‘We hebben veel geklust afgelopen winter en zijn nu alles aan het klaar maken voor take-away. We we gaan ervan uit dat het we het daar de komende tijd mee moeten doen, maar we bereiden ons overal op voor.’

Hopeloos

Om de ondernemers tegemoet te komen en ze opbouwkosten te besparen, mochten strandpaviljoens deze winter blijven staan. Philipse heeft het tot nog toe positief ervaren. ‘Ik kan niet voor iedereen spreken, maar we hebben geen last gehad van vandalisme en het weer viel ook mee. Dus dat is zeker goed bevallen.’

Ondanks haar positieve instelling, merkt Philipse dat ze door de coronacrisis steeds meer afgestompt is geraakt. ‘Ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren. We zitten er nog middenin en je weet nooit over welke termijn het gaat. Dat maakt het vrij hopeloos.’

Overlast voorkomen

Ook het constant moeten anticiperen op verschillende situaties die ver uit elkaar liggen is iets wat de situatie er volgens Philipse niet makkelijker op maakt. ‘Als we straks met mooi weer open zouden mogen, ga je in één keer van nul naar honderd. Ik heb zin om weer te beginnen, maar omdat je niet weet waar je aan toe bent, wisselt dat per dag.’

Philipse blikt met een dubbel gevoel terug op vorige zomer, toen Scheveningen zodanig overspoeld werd met badgasten dat de situatie onhoudbaar werd. ‘Mooi weer en drukte is goed, maar sommige dingen van afgelopen zomer moeten niet herhaald worden, zoals kamperen op het strand en alle rotzooi die werd achtergelaten. Het strand is van iedereen en daar moet je goed mee omgaan.’

Zodoende worden er plannen gemaakt om de toestroom aankomende zomer beter aan te kunnen. ‘In overleg met de gemeente en bewoners komt er beleid om hopelijk de overlast van vorig jaar te voorkomen. Zo zullen toeristen beter begeleid worden en zal er waarschijnlijk meer politie staan,’ aldus Philipse.