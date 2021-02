120 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

De afgelopen 24 uur zijn er 120 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuw gemelde positieve tests van vandaag is hoger dan donderdag, toen werden er 77 mensen positief getest op corona.

Landelijk zijn er 4472 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in ongeveer twee weken. In de drie voorgaande dagen viel het cijfer heel laag uit vanwege de sluiting van teststraten in verband met het winterweer. Ongeveer 20.000 mensen konden zondag niet getest worden.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1952 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 14 december.