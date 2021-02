ADO Den Haag wil langer door met Michiel Kramer

ADO Den Haag wil langer door met Michiel Kramer. Het contract van de 32-jarige speler loopt deze zomer af en ADO wil het graag verlengen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Kramer is momenteel eerste spits

Het eerste gesprek tussen de aanvaller en de Haagse club is reeds gevoerd. Het is nog onbekend over hoeveel jaar een eventuele contractverlenging zou gaan. Kramer is nu bezig aan zijn vierde contractjaar in Den Haag, verdeeld over twee periodes.

Kramer speelde dit seizoen negentien wedstrijden, waarin hij vier keer doel trof. Hij is daarmee clubtopscorer van ADO.