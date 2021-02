Haagse verdachte vermissing Celine pleegde ook ontucht met ander kind

Hagenaar Kevin K., de verdachte van de vermissing van de Berghemse Celine (15), wordt ook verdacht van ontucht met een ander 15-jarig kind. Dat maakte de officier van justitie donderdag bekend bij de rechtbank in Den Bosch, aldus mediapartner Omroep West. In de Brabantse stad vond de eerste zitting in zijn proces plaats.

Celine was vijf dagen vermist toen op 28 oktober vorig jaar een Amber Alert werd verstuurd. Een paar uur daarna het meisje samen met de 31-jarige Hagenaar gevonden in een huis in de Piet Heinstraat in Den Haag. Justitie zei daarop al snel dat K. er ook van wordt verdacht seks te hebben gehad met het meisje.

K. heeft ontucht met het andere meisje wel bekend. Dat ging om webcamseks. ‘Hij wist niet dat ze zo jong was’, zei zijn advocaat. Die laatste benadrukte ook nog dat Celine zou hebben gezegd dat er niets tegen haar zin zou zijn gebeurd. Juridisch wordt ook geen ontvoering verweten, maar onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Kinderporno op telefoon Kevin K.

De officier van justitie verklaarde donderdag precies hoe alle verdenkingen tot stand kwamen. Eerst was er de vermissing en toen ze was gevonden, vertelde Celine meteen dat ze seks met K. had gehad. Toen de man was opgepakt, werd zijn telefoon in beslag genomen en daarop vonden rechercheurs kinderporno en een chatgesprek met het andere meisje. Daaruit bleek dat K. haar vroeg om seksfilmpjes te maken. ‘Ontucht op afstand’, noemde de officier dat.

Kevin K. zei zelf dat hij geen seks had gehad met Celine. Onderzoek leidde ook maar naar een enkel spoor daarvan op zijn geslachtsdeel. ‘Zij heeft mij weleens betast, omdat ze zelf seks wilde. Daar moet dat door zijn gekomen. Ik wilde geen seks met haar. Als we, zoals zij zei, elke dag seks hadden gehad, dan was er veel meer gevonden.’ Hij vertelde dat hij Celine vooral had willen helpen, onder meer door hulp te zoeken voor haar problemen.