Hagenaar Alec Messchaert in jury van ijssculpturenprogramma SBS6

De afgelopen week was er een die veelal werd beheerst door het winterweer: een witte deken van sneeuw viel over onze stad en dat leverde mooie beelden op. Die wintersfeer betekent een gelukkige timing voor het nieuwe SBS6-programma IJsmeesters: een koud kunstje wat vrijdagavond begint. Zes ervaren kunstenaars gaan dan aan de slag met het maken van een ijssculptuur en worden beoordeeld door een jury met daarin de Haagse Alec Messchaert, hij doet dat samen met Anique Kuizenga en wekelijks een andere BN-er.

“Ik organiseer al ongeveer 20 jaar zandsculptuur-evenementen, maar ook sneeuw- en ijssculptuur-projecten,” legt Messchaert zijn betrokkenheid bij het programma uit. “En we hebben al eens een programma gemaakt over zandsculpturen, daar was ik bij de organisatie betrokken en toen zijn we op het idee gekomen om ook een programma te maken met ijssculpturen. Dat is met Skyhigh TV uitgewerkt en SBS gaat dat vanaf vrijdag uitzenden. Die waren meteen enthousiast.”

Messchaert is enthousiast dat het programma kan laten zien wat de kunstenaars kunnen maken van een blok ijs. “Het is de magie van ‘wat kunnen mensen bijzondere dingen maken’. Dat is wat we ook horen op evenementen. Mensen zijn heel erg onder de indruk van het geweld waar het mee begint om wat van zo’n blok maken, uiteindelijk tot aan de kleinste details.”

Het programma is opgenomen in Toverland in Limburg. “Het is een hele toffe magische omgeving. Er zijn grote opdrachten die in een tent worden gedaan en er kunnen ook opdrachten in het park worden gedaan.” In het programma gaan zes ervaren ijskunstenaars het in een afvalrace tegen elkaar opnemen, vier weken lang zullen zij van een blok ijs een prachtig ijssculptuur moeten gaan maken. Elke week zal de kandidaat met de laagste beoordeling moeten vertrekken. In de finale staan drie kandidaten tegenover elkaar die strijden om de titel IJsmeester 2021.

IJsmeesters: een koud kunstje is op vrijdagavond om 21.30 uur te zien bij SBS6.

Foto: SBS6/ William Rutten