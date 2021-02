The Hague Royals ondanks goed begin niet in staat Leidse overburen te verslaan

Hart voor Den Haag/Groep de Mos verbaasd om weghalen bank in Loosduinen

Meer in

Het sluiten van het ABN-AMRO-kantoor aan het De Savornin Lohmanplein in Loosduinen heeft verbazing opgeroepen bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De directie van de bank claimt dat de meeste mensen online hun bankzaken regelen, maar volgens de gemeentepartij is dat is Loosduinen niet waar. ‘Ons bereiken de geluiden dat veel ouderen de internetdwang zo langzamerhand meer dan zat zijn.’

Door het dalend aantal bezoekers heeft het kantoor dinsdag besloten de deuren te sluiten. Als alternatief kunnen klanten nog gebruik maken van het kantoor aan de Koningskade, zes kilometer verderop. Voor een fysiek bezoek moet wel een afspraak gemaakt worden. Onbegrijpelijk, aldus Janice Roopram. ‘Ouderen willen bij een gewone bank praten met een medewerker om hun bankzaken te regelen’, aldus het gemeenteraadslid.

Fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg vult Roopram aan: ‘Denk ook aan mensen met een beperking, die het internet heel spannend vinden, of mensen die laaggeletterd zijn. Bovendien steekt de internetfraude enorm de kop op, hoe kunnen deze mensen zich hiertegen wapenen?’.

Oproep aan banken

Als het aan Hart voor Den Haag ligt, blijft er dan ook zeker een bank bestaan in het winkelcentrum aan het De Savornin Lohmanplein. ‘Het is hier druk, een werkelijk prachtig winkelcentrum met allerlei aanbod van mooie winkels. Aan winkelend publiek geen gebrek, mensen willen graag geld uitgeven, dus banken: kom en vestig je hier in ons mooie Loosduinen’, aldus Roopram.

Het college profileert zich door te zeggen een seniorvriendelijke stad te zijn. Roopram zegt dat die titel niet rijmt met het verdwijnen van een fysieke bank. ‘Ouderen gaan niet alleen maar naar de bank om te pinnen. Juist nu in deze tijden van onzekerheid en eenzaamheid komt dit bericht weer keihard aan bij de ouderen en mensen met een beperking.’

Roopram gaat raadsvragen stellen over deze kwestie aan het stadsbestuur.