Rotterdamsebaan paar dagen later open vanwege sneeuw en ijs

De Rotterdamsebaan gaat toch niet aanstaand weekeinde open voor al het verkeer. Dat meldt mediapartner Omroep West. Vanwege de weersomstandigheden is de ingebruikname vertraagd. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt. Vanaf maandag wordt per dag bekeken wanneer de nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag wel open kan.

De weg werd vorige week vrijdag officieel geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen en de Haagse wethouder Anne Mulder. Toen was al duidelijk dat de gewone gebruikers er nog niet overheen konden rijden, omdat er nog een paar werkzaamheden moesten worden afgerond. De bedoeling was toen dat het verkeer in de nacht van vrijdag op zaterdag er voor het eerst overheen kon.

Dat kan niet, meldt de gemeente. ‘Door het winterse weer liggen er dikke plakken ijs op het wegdek. Dit wordt de komende dagen zoveel als mogelijk weggehaald. Maar omdat het ’s nachts streng vriest én er nog geen verkeer is om de pekel in het ijs te rijden, is de weg te glad om het verkeer veilig door de Victory Boogie Woogietunnel te laten rijden. In overleg hebben Rijkswaterstaat en de wegbeheerders van Den Haag daarom gezamenlijk bepaald dat de weg nog enkele dagen gesloten blijft.’

Beter weer

De hoop is nu dat de weg na het weekeinde wel open kan. ‘De weersvoorspellingen laten zien dat er vanaf maandag hogere temperaturen te verwachten zijn. In overleg met de betrokken wegbeheerders wordt de situatie van dag tot dag bekeken.’