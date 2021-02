Sigrid Kaag (D66) bezoekt tijdelijke daklozenopvang StayOkay: ‘Als overheid moeten we veel meer doen’

Het StayOkay Hostel aan de Scheepmakersstraat biedt onderdak aan dak- en thuislozen om hen tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te ontlasten. Zodra de lockdown voorbij is, zal het hostel echter weer dienen als betaald verblijf en komen veel van deze mensen op straat te staan.

Afgelopen dinsdag bezocht minister Sigrid Kaag (D66) het StayOkay om in gesprek te gaan met de tijdelijke bewoners en belangenorganisatie Straat Consulaat over een oplossing voor de lange termijn.

Directeur van Straat Consulaat Marlies Filbri geeft aan hoe verschillend de huidige crisis ervaren kan worden. ‘Wij zijn één van de weinige beroepsgroepen die staan te juichen als de lockdown wordt verlengd. Dat betekent dat een locatie als deze namelijk langer open is voor iedereen die op straat moet leven.’

Meer ruimte nodig

De vraag wat er daarna gaat gebeuren, is precies de reden van het overleg met minister Kaag. ‘We willen graag dat er ook op landelijk niveau meer gaat gebeuren’, vertelt Filbri. ‘Deze tweehonderd mensen die hier nu zitten, moeten de deze periode ook kunnen worden opgevangen.’

Tevens oefenen de coronamaatregelen invloed uit op de invulling van de opvang. ‘Na de lockdown zullen we nog steeds met de anderhalvemeterregel te maken hebben. Dat betekent dat je meer ruimte nodig hebt om evenveel mensen op te vangen. Er moet dus echt geld bij om meer locaties aan te kunnen bieden’, aldus Filbri.

Aan de bel trekken

Na het overleg met Straat Consulaat en een aantal huidige bewoners geeft minister Kaag aan dat de verhalen haar hebben geraakt. ‘Ik ben vooral ontroerd en diep onder de indruk van hoe deze mensen op een hele waardige manier over hun moeilijkheden vertellen. Ze geven de moed niet op.’

Wel benadrukt ze dat er nog veel werk aan de winkel is. ‘Er moet nog veel meer geld naar de gemeentes om de daklozen op te kunnen vangen. Een dak boven je hoofd, douchen en veilig slapen vergroot de kans weer aan de slag te kunnen. Het is een basisvoorwaarde en daar mogen we niet van wegkijken.’

‘Het is onze verantwoordelijkheid als overheid om veel meer te doen,’ zegt Kaag. ‘D66 zet zich hier in Den Haag al voor in, maar ook landelijk zullen we aan de bel blijven trekken.’