The Hague Royals ondanks goed begin niet in staat Leidse overburen te verslaan

The Hague Royals is er niet in geslaagd om de koploper van de Dutch Basketball League en tevens buurman ZZ Leiden te laten struikelen. De liefhebber van scorebordjournalistiek (90-64) denkt hoogstwaarschijnlijk dat de ploeg er totaal niet aan te pas is gekomen maar niets bleek minder waar.

Daar waar het begin aan Haagse zijde er nog wat onwennig uit zag waren de geel-groenen van plan de huid zo duur mogelijk te verkopen. Tim Troussel gaf gelijk zijn visitekaartje af in Leiden door de eerste vijf punten voor zijn rekening te nemen en de Hagenaren op voorsprong te zetten: 2-5. Aan Leidse zijde was het Giddy Potts die antwoordde met een 3 punter 5-5. Van de 12 pogingen achter de 3-puntlijn wist hij zeven keer raak te schieten waar The Hague Royals dit 5 keer deden in de hele wedstrijd. Dit moest ook wel want de Leidse ploeg had grote moeite met de zoneverdediging van Den Haag en werden knap uit the paint gehouden. Bij een stand van 12-10 in Leids voordeel werd international Worthy de Jong in de ploeg gebracht. Schoot Daveidas Kumelis eerst de Haagse ploeg nog met een bommetje op voorsprong 12-13 daarna plaatste de Leidenaren een 9-0 run om weg te lopen naar 21-13 en het eerste kwart af te sluiten met 23-15.

Haagse bluf, een kreet die zeker in het tweede kwart van toepassing was voor de mannen van Bert Samson. Daar waar topscorer Emmanuel Nzekwesi (33pt) voor de Leidenaren de score al snel naar 27-15 had getild bleven de Royals brutaal knokken om binnen de 10 punten te blijven. En dat lukte, aan de hand van Alhassan Barrie (ook vanavond weer goed voor 11 punten) plaatste de Haagse ploeg een prachtige 0-10 (!) run: 32-27. Door scores van Deividas Kumelis (12 punten) en Bart Bijnsdorp voelde de Leidse ploeg de Haagse hete adem in de nek. Kwelgeest van de avond Nzekwesi bepaalde de ruststand uiteindelijk op 38-34.

Leiden net iets sterker

Het tweede deel van de wedstrijd bracht dé man aan Haagse zijde Kibi het verschil terug tot 2 punten 38-36 en gingen alle thuisblijvers er maar eens goed voor zitten. Aan Leidse zijde opende Luuk van Bree het vuur en schoot eerst met een 3 punter de stand op 41-36 om na een wat rommelige fase de rekker nogmaals over te halen en het gat weer tien punten was: 50-40. Even dreigde The Hague Royals onder de voet te worden gelopen na een and-1 van Worthy de Jong maar Eric Kibi bracht de ploeg, onder aanvoering van een fanatiek meelevende Haagse bank weer op 64-54.

In het laatste kwart gaf Leiden aan waarom het tot de titelkandidaten behoort, de moegestreden geel-groenen waren niet langer opgewassen tegen het sterke Leidse collectief en werden uiteindelijk overlopen met een geflatteerde eindstand tot gevolg van 90-64. De mannen van Bert Samson kunnen niet anders dan met een goed gevoel terugkijken op deze wedstrijd en hebben vertrouwen getankt voor de komende wedstrijd van zaterdag wanneer Yoast United op bezoek komt in het Zuiderpark. Deze wedstrijd is gratis live te volgen vanaf 16:00 uur via het Youtube-kanaal van The Hague Royals.