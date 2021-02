Twee vriendinnen organiseren avondje coronaproof flirten: ‘Maak gewoon een beetje plezier’

Het sluiten van de horeca in verband met de coronamaatregelen is een groot gemis voor de flirters. Zij kunnen sinds de lockdown niet meer sjansen in hun favoriete kroeg, of ‘gewoon’ een leuk praatje maken met iemand aan de bar. Om dat gemis te overbruggen, organiseren Loes en Linda het online evenement: Den Haag Flirt.

Het fenomeen online speeddaten in coronatijd is niet uniek. Toch geven de twee dertigers er hun eigen draai aan. ‘We merkten dat iedere keer weer dezelfde mensen meededen’, vertelt Loes. ‘En het was droog. We wilden iets wat leek op de kroeg. Een beetje flirten, elkaar aankijken, niet al te serieus.’

Daarom maken de twee vrouwen er een heuse showavond van: met muziek, Loes als presentatrice en een bierpakket van lokale Haagse kroegen. ‘In het kader van support your locals zit het borrelpakket bij het kaartje inbegrepen.’

Houd het losjes

Het evenement duurt anderhalf uur. Iedereen heeft zes ‘flirtmomenten’ van zeven minuten. ‘Het is meer gericht op samen een biertje drinken, in plaats van heel gericht daten’, vertelt Loes, terwijl ze refereert naar het televisieprogramma First Dates. ‘Je ziet dat mensen daar heel serieus zijn en vragen: “Houd jij ook van wandelen?, houd je ook van surfen?”. Zij zoeken heel gericht, maar klets gewoon losjes, geef elkaar een compliment, maak een beetje plezier.’

Tot nu toe is veertig procent van de kaarten verkocht voor het evenement op 25 februari, maar vooral aan vrouwen. ‘We hebben meer mannen nodig!’, vindt Loes. ‘Als we nu geen mannen meer krijgen, kunnen we niemand meer matchen. Er doen echt hele leuke vrouwen mee, dus ik hoop dat mannen zich aanmelden.’