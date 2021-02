Water staat kappers aan de lippen: ‘Technisch gezien zijn we failliet’

Vanaf woensdag mochten reguliere winkels hun deuren weer openen voor afhaal, maar contactberoepen hebben een langere zit voor de boeg. Zo mogen onder andere kappers voorlopig nog geen klanten ontvangen en dat begint steeds meer zijn tol te eisen. Wilger van der Laan is eigenaar van kapsalon La Joy aan de Aert van der Goesstraat en vertelt bij Den Haag FM hoe het ervoor staat. ‘Technisch gezien zijn we failliet.’

Wie highlights bij wil laten werken of af wil van die inmiddels lange mat in de nek, moet nog even wachten. Kappers blijven voorlopig dicht en volgens Van der Laan wordt hen momenteel maar weinig perspectief geboden. ‘Ik begrijp echt dat we de zorg niet moeten overbelasten, maar ondertussen zitten we er steeds dieper in en wordt ons verder geen uitweg geboden.’

Nood breekt wet

Van der Laan geeft aan dat het spreekwoordelijke water bij veel zaken inmiddels aan de lippen staat, ondanks de huidige overheidssteun. ‘Ja, we krijgen belastinguitstel, maar mensen snappen vaak niet dat zodra wij weer open gaan, alles moet worden afbetaald. Als ik dat morgen zou moeten doen, is het gedaan met de salon.’

Hij kan dan ook wel enig begrip opbrengen voor kappers die, tegen de regels in, thuis hun klanten knippen. ‘Ik heb er moeite mee, maar stel dat je echt niet meer je personeel of hypotheek zou kunnen betalen of dat je überhaupt te weinig geld hebt om te kunnen leven. Dan snap ik ook dat nood wet kan breken. Maar zolang je het nog vol kan houden zonder, zou ik zeggen: doe dat vooral.’

Ondanks de vele verzoeken die Van der Laan krijgt om thuis te knippen, heeft hij dan ook strikte afspraken gemaakt met zijn team. ‘We doen het echt niet. Uit solidariteit naar andere kappers, maar ook om te laten zien dat we een betrouwbare branche zijn waar je goede afspraken mee kan maken. Plus, stel dat je tóch een keer iemand aansteekt die vervolgens op de ic belandt. Dat wil je niet op je geweten hebben.’

Kijken naar wat wél kan

In België en Duitsland mogen kappers inmiddels weer hun werk uitoefenen en dat biedt Van der Laan een beetje perspectief. ‘De voorwaarden waaronder dat gebeurt zijn wel een beetje apart. Zo mogen klanten maximaal een uur in de zaak zijn, wat betekent dat je kleuren en knippen in twee delen zou moeten doen. Maar goed, als dat is hoe het moet, doen we het.’

Volgens Van der Laan kunnen er nog veel meer voorzorgsmaatregelen worden toegepast die het werk veilig houden en hij hoopt dan ook dat de stem van de kappersbranche beter gehoord zal worden. ‘In het OMT zitten zeker slimme mensen die meedenken over ons belang en welzijn, maar ik mis daar wel iemand die kijk heeft op wat er allemaal mogelijk is op de werkvloer. Zo zouden we bijvoorbeeld makkelijk ons personeel en onze klanten kunnen spreiden en is de hygiëne goed op orde. We kijken liever naar wat er wél kan.’