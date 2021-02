Water staat kappers aan de lippen: ‘Technisch gezien zijn we failliet’

The Hague Royals ondanks goed begin niet in staat Leidse overburen te verslaan

Wedstrijd van ADO Den Haag vervroegd vanwege winterweer

De eredivisiewedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV die voor zaterdagavond op het programma staat, is vervroegd. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het duel wordt al om 16.30 uur gespeeld in verband met het verwachte winterweer. In eerste instantie zou er om 18.45 uur afgetrapt worden in het Cars Jeans Stadion.

Afgelopen weekend schrapte de KNVB alle zondagduels vanwege het winterweer. Toen kwam ADO niet in actie.