Afgelopen 24 uur 132 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

De afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 132 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging ten opzichte van donderdag, toen meldde het RIVM 120 nieuwe besmettingen.

Landelijk zijn er tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 4385 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de cijfers van donderdag en van vorige week.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1904 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 14 december. Ten opzichte van donderdag is het aantal opgenomen patiënten met 48 gedaald