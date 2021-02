Crowdfundingsactie voor aangeslagen theatertechnicus na roof van geluidsapparatuur

Theatertechnicus Milan Stijnman kan het nog nauwelijks bevatten. Zaterdagmiddag kwam hij bij zijn opslagunit in een bedrijfsverzamelgebouw om wat spullen op te halen. Maar de toegangsdeur bleek niet meer afgesloten. Eenmaal binnen ontdekte hij dat zeker de helft van zijn magazijn met licht- en geluidsapparatuur was leeggeroofd. Intussen is een bevriende kennis een Crowdfundingsactie voor hem gestart.

“Het is diep triest”, reageert Milan als verslaggever Pim Markering bij hem langs gaat. De theatertechnicus zit al niet in een fijne situatie, want door de coronamaateregelen heeft hij al ruim 10 maanden nawelijks werk, “En dan verdwijnt je apparatuur ook nog eens”, reageert Stijnman ontzet.

Sinds anderhalve maand huurt Stijnman met zijn eenmanszaak de opslagunit in het bedrijfsverzamelgebouw. In het gebouw hangen wel beveiligingscamera’s, maar het is nog niet duidelijk of daar iets van de geroofde apparatuur met de dader(s) te zien is. Het bijzondere van deze inbraak is wel dat er bij zijn toegangsdeur geen braakschade is te zien. “Ze zijn blijkbaar binnengekomen met een loper of reservesleutel of door iemand die handig is met sloten”, zegt Stijnman. Maar doordat er geen zichtbare schade is, maakt dit het wel lastiger voor de verzekering. Het gaat tenslotte wel om zo’n 30.000 euro aan spullen wat er weg is, aldus Stijnman.

Tekst loopt door onder video.

In ieder geval is de politie langs geweest om een proces verbaal op te maken, maar nu is het nog wachten op een forensisch rechercheur voor het sporenonderzoek, vertelt Stijnman. “Ik mag ook nu nog in mijn ruimte niks opruimen of aanraken in verband met eventuele vingerafdrukken”.

Stijnman is er overigens wel van overtuigd dat het iemand was die wist wat hij deed. “Al het lich en alles wat daar mee te maken heeft, hebben ze laten staan. Alleen mijn geluidsapparatuur is wat er weg is. Al mijn speakers, van groot naar klein, mengtafels, alle bekabeling die er bij hoort en zelfs de krachtstroomkabels om het allemaal aan te sluiten”, somt Stijnman op. “Dus ze kunnen nu meteen een leuk feestje vieren met de spullen die ze hebben meegenomen”, reageert Stijnman cynisch. En dat is wat hij vermoed, dat het voor een illegaal feest ergens is. Als je dan draait met gestolen spullen is het minder erg als de politie de spullen in beslagneemt, zo redeneert hij.

Stijnman beaamt sowieso dat het een ‘klote verhaal’ is. “Ik ben er behoorlijk kapot van, ja het raakt mij best wel. Het is toch een verzameling apparatuur wat je in de loop van 15-20 jaar verzamelt. Iedere keer koop je er een klein stukje bij, als je weer had gespaard. En nu is het in één klap allemaal weg”. Hij slaapt er nu slecht door en vindt het allemaal heel triest.

Enige lichtpuntje voor Stijnman is wel dat door een bevriende en meelevende kennis een Crowdfundingsactie is gestart, “Dat is heel leuk dat mensen zoiets voor mij doen, heel bijzonder”, zegt Stijnman tegen Den Haag FM. Doordat de actie pas een paar dagen bezig is, moet het bedrag nog een beetje groeien, maar “Alle beetjes helpen”, zo vindt Stijnman.

Doordat er meer dan 20 speakers zijn verdwenen, denkt Stijnman al na over wat hij voor het geld zou kunnen terugkopen. Misschien 2 speakers zou nu al moeten kunnen, “Dan heb ik een begin van mijn setje weer”, aldus Stijnman. En daarna is het stapje voor stapje doorsparen om weer op te bouwen.

De Crowdfundingsactie voor Milan Stijnman is te steunen via:

https://www.gofundme.com/f/29vgxzxutc?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Meer informatie over de gestolen apparatuur is te vinden op de Facebook-pagina van Milan Stijnman.