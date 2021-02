Eerste AstraZeneca-vaccin toegediend bij Cars Jeans Stadion

Het eerste AstraZeneca-vaccin is toegediend bij een verpleeghuismedewerker op de vaccinatielocatie van de GGD bij het stadion van ADO Den Haag. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Gehandicaptenzorgmedewerker Melissa was de eerste die de prik kreeg. ‘Het was eigenlijk niet heel bijzonder. Ik vond het persmoment spannender dan de prik zelf. Ik voel me prima.’

Het AstraZeneca-vaccin is het derde vaccin dat in Nederland beschikbaar is. Komende week wordt het vaccin ook toegediend op de andere priklocaties van de GGD in Nederland. Naast zorgmedewerkers worden nu mensen van tussen de 60 en 65 jaar, mensen met het syndroom van Down, mensen met extreem overgewicht en mensen met ademhalingsproblemen van een neurologische aard gevaccineerd.

Van het AstraZeneca-vaccin zijn minder doses geleverd dan eerst verwacht. ‘Het klopt dat er minder is geleverd, maar de levering die nog gaat komen is genoeg voor de zorgmedewerkers die nog aan de beurt komen en de 60 tot 64-jarigen’, dat zegt Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, op Radio West. ‘Wij willen graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen vaccineren, maar we zijn afhankelijk van de leveringen.’ Volgens De Boer is het goed gesteld met het aantal vaccinaties die worden toegediend: ‘De afspraken die mogelijk zijn worden goed gevuld. Op dit moment worden er veel ouderen geprikt.’