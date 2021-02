Enthousiasme in de stad over statiegeld op blik: ‘Kleine stapjes om een groter doel te bereiken’

Duurzaam Den Haag, de organisatie die zich sterk maakt om duurzaamheid op de kaart te krijgen in Den Haag, is enthousiast over het besluit om vanaf eind december 2022 15 eurocent statiegeld op blik te heffen.

Staatssecretaris Van Veldhoven besloot dit begin februari om zo de verspilling en het zwerfafval terug te dringen. Naar schatting gaan er jaarlijks twee miljard blikjes over de toonbank. Het doel van de heffing is om de blikjes te verzamelen en vervolgens te recyclen.

Duurzaam Den Haag, de organisatie die zich sterk maakt om duurzaamheid op de kaart te krijgen in Den Haag, is enthousiast over dit besluit. Zij maken zich sterk voor een duurzamere stad en hebben verschillende initiatieven waar Hagenaren een steentje aan kunnen bijdrage. Ook Laura van der Meer, masterstudent biologie aan de Universiteit Leiden in Den Haag, is blij met de nieuwe regel. Zij houdt zich langere tijd bezig met duurzaamheid. ‘Ik ben blij dat het besluit eindelijk genomen is, Anno 2021 is hét jaar om stappen te gaan maken’, aldus Van der Meer.

‘Maar we zijn er nog lang niet’, voegt de masterstudent er aan toe. ‘Het is fijn om mensen bewust te maken over duurzaamheid en het belang erachter, echter blijft het grootste probleem bij de grote bedrijven. Wat mij betreft mogen de grote vervuilers verantwoordelijk worden gesteld en aan de slag met oplossingen voor dit probleem.’

Duurzaamheid begint bij jezelf

Van der Meer geeft een aantal tips over hoe je zelf aan de slag kunt gaan met duurzaamheid, ‘Je kunt met kleine stapjes beginnen, denk bijvoorbeeld aan het recyclen van kleding, ook kun je op websites als Vinted of Marktplaats van alles vinden. Je hoeft geen nieuwe kleding te bestellen, kunt de verwarming een standje lager zetten en een dikke trui aan doen om energie te besparen, met kleine stapjes beginnen om een groter doel te bereiken.’