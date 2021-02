IJs aan zijkanten Hofvijver gesmolten, schaatsers vast op eilandje in het midden

De politie, Koninklijke Marechaussee en de brandweer hebben schaatsers van de Hofvijver in Den Haag af geholpen. Tal van schaatsers genoten van de bevroren vijver maar vrijdagmiddag smolt het ijs, schrijft mediapartner Omroep West, waardoor ze in de problemen kwamen. Vooral aan de zijkanten van de vijver werd het ijs zwak, waardoor de schaatsers niet meer gemakkelijk met droge voeten aan wal konden.

Meerdere mensen zijn in een wak gevallen en een aantal kwam met moeite van het ijs af omdat het aan de randen gesmolten is. Met een aanloopje en hulp van omstanders kwamen schaatsers aan wal. De mensen die wel nog op het ijs zijn, een stuk of tien personen, zijn naar het eilandje in het midden van de vijver gevlucht.

Eén schaatser is liggend op een ladder van het eiland in het midden van de vijver gehaald door de hulpdiensten, de anderen zijn via een sterker stuk ijs via de gebouwen van het Binnenhof gered. ‘Het is zeker wel een ervaring’, zegt de vrouw die via de ladder van het ijs werd gehaald. ‘Ik kwam gewoon voor een rondje schaatsen. Toen werd het een beetje gevaarlijk en moesten we naar het eiland. Ik voel me prima. Ik was niet bang’, zegt ze terwijl ze door ambulancepersoneel in een dikke deken wordt ingepakt.

Het tafereel trekt veel bekijks. Aan de zijde van de Lange Vijverberg ‘staat het helemaal vol met mensen’, aldus een verslaggever ter plaatse. ‘Er lopen ook een aantal mensen met een flink nat pak.’