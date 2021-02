Kikkers en padden krijgen laddertje om uit de put te klimmen

Meer in

De gemeente gaat in meerdere putten een speciaal laddertje plaatsen, waardoor kikkers en padden zelfstandig uit de put kunnen klimmen. Dat is donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering besloten, na initiatief van de Partij voor de Dieren.

Als padden en kikkers nu in een put terecht komen, kunnen ze er niet zelfstandig uit. ‘Met als gevolg dat ieder jaar een half miljoen padden, kikkers en salamanders op een langzame manier overlijden’, aldus de dierenpartij. Andere gemeenten in het land, waaronder Bergen en Gorichem, hebben al kikkertrappetjes in de putten zitten.

Naast het trappetje worden ook verschillende putten ingespoten met een speciaal laagje, een zogenoemde coating, waardoor kikkers en padden makkelijker omhoog kunnen klimmen. Na de paddentrek, halverwege het voorjaar, worden de resultaten van deze proef bekeken.