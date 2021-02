Madurodam ontslaat tien medewerkers vanwege teruglopende bezoekersaantallen

Het gaat niet goed met Madurodam. Vanwege de coronacrisis zijn de bezoekersaantallen flink teruggelopen, want ook Madurodam mag al een tijdje niet open. Dat heeft er voor gezorgd dat het park nu drastische maatregelen moet nemen om het hoofd boven water te houden. Daarom moet het park tien medewerkers laten gaan, aldus mediapartner Omroep West.

In 2020 werd Madurodam door zo’n 244.000 mensen bezocht. Dat was een daling van maar liefst 63 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Halverwege vorig jaar verliet ook directeur Joris van Dijk Madurodam. Kersverse directeur Sander Gielen staat nu voor een grote uitdaging.

‘Sinds het begin van de coronacrisis hebben we alle stappen genomen om onze vaste en variabele kosten omlaag te brengen. Het omlaag brengen van het personeelsbestand hebben we lang geprobeerd te voorkomen, maar dat is nu helaas onvermijdelijk’, reageert Gielen. In totaal ontslaat het park tien medewerkers, ongeveer tien procent van het personeelsbestand.

Herstel naar pre-coronasituatie

Of de ontslagen medewerkers na de coronacrisis terug kunnen keren, durft Gielen niet te zeggen. ‘Het herstel naar de pre-corona situatie zal naar verwachting minimaal twee jaar duren. Deze onzekerheid biedt geen ruimte om te speculeren over de toekomst.’

Het loslaten van de medewerkers moet voldoende zijn om eventuele toekomstige klappen verder op te vangen. Gielen: ‘Wij vertrouwen erop erop dat we hiermee de benodigde stap hebben gezet om Madurodam toekomstbestendig te maken.’