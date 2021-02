Trouwen in coronatijden: ‘Je kan niet veel, maar er kan wel wát’

Het afgelopen jaar was het even afzien voor veel verloofde stellen; bruiloften konden door de coronacrisis namelijk niet doorgaan zoals we ze gewend zijn. Joke Aarssen is trouwambtenaar sinds 1996 en vertelt bij Den Haag FM over hoe haar werk eruitziet in het ‘nieuwe normaal’. ‘Ik probeer er altijd al het mooiste van te maken, daar verandert corona niks aan.’

Om een ceremonie te laten slagen moet je je goed verdiepen in het stel en hun relatie, vindt Aarssen. Ze moet wel toegeven dat dat binnen de anderhalvemetersamenleving wat lastiger is. ‘Je moet echt weten wat de rode draad in hun verhaal is en dat is lastig over de mail. Maar, ik heb ook het videobellen ontdekt en dat werkt eigenlijk hartstikke goed.’

Niet voor het geld

Als het gaat om de ceremonie zelf, vindt Aarssen het wel spijtig dat de maatregelen invloed hebben op het onderlinge contact. ‘Het spreekt voor zich, maar ik kan niet meer dichtbij komen of mensen feliciteren. Mondkapjes mogen in de trouwzaal gelukkig wel af, anders zou het wel erg ongezellig zijn. Maar je kan er zeker nog wel wat moois van maken, alleen dan op een andere manier. Je ziet ook dat veel mensen nu trouwen en hun feest later inplannen.’

Als het aan haar ligt, zet Aarssen haar werk als trouwambtenaar nog even voort. ‘Ik doe het voor mijn plezier en niet voor het geld,’ zegt ze. ‘Het is gewoon geweldig om te doen. Ik heb zelfs met mijn pensioen gevraagd of ik Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kon worden zodat ik mensen kan blijven trouwen.’