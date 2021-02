Van Kleef brengt de liefde in huis met Valentijns-cocktailworkshop

Door de coronacrisis heeft de gezellige bedrijvigheid bij Van Kleef heeft plaats moeten maken voor een wat soberdere invulling. Om op Valentijnsdag toch te kunnen proosten op de liefde, organiseert de destilleerderij een online cocktailworkshop waarbij je zelf thuis kan mixen met een bijbehorende cocktailbox. Eigenaresse Fleur Kruyt hoopt hiermee wat warmte in huis te kunnen brengen. Bij Haags Bakkie op Den Haag FM vertelt ze: ‘Drank verbroedert sowieso al, maar met deze box komen er vast een paar huwelijken op het programma te staan.’

Rondleidingen, proeverijen en aan het eind van de middag beneveld de deur weer uitlopen; bij Van Kleef zit het er even niet meer in. Kruyt denkt echter graag in mogelijkheden. ‘We zijn tegenwoordig gewend om online te werken en nader tot elkaar te komen. Dus we vonden dat dit ook wel moest kunnen.’

Gebruik op eigen risico

Bij bestelling van een cocktailbox ontvang je een link waarmee je zondag 14 februari om 16:00 uur de workshop kan bijwonen. ‘Onder begeleiding van mijn collega Denise gaan we drie cocktailtjes maken,’ vertelt Kruyt. Eén ervan heet toepasselijk: het Haagsch Bakkie. ‘Deze maken we met wodka, walnotenlikeur en koffielikeur. ’s Ochtends drink ik mijn koffie gewoon zonder alcohol, maar ik moet zeggen dat deze ook erg lekker is.’

Om ook een beetje in de Valentijnssferen te bijven, bevat de cocktailbox ook het zogenaamde Liefdeselixer. ‘Het is een heerlijke mix van tarwejenever, tarwejenever, frambozenlikeur, cranberrysap en onze likeur Volmaakt Geluk waarvan het recept teruggaat tot de 17e eeuw.’ Op de vraag wat dit toverdrankje doet, grapt Kruyt: ‘Gebruik op eigen risico.’

Wil je meedoen met de workshop, bel even met Van Kleef op 070 345 2273 en haal een cocktailbox op voor €39,50 bij de Lange Beestenmarkt 109.