Verkiezingsserie Spuigasten: Kati Piri (PvdA)

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. De eerste gast in de verkiezingsserie is Kati Piri (PvdA).

In het Europees Parlement zette Piri zich de afgelopen zeven jaar in voor de bescherming van Europa als waardengemeenschap. Het opkomen voor mensen die geen stem hebben en het gevecht tegen autocraten staat daarbij centraal. Ze maakte in Europa naam als Turkije-rapporteur en als voorvechter van de politieke gevangenen uit de Rif in Marokko. Sinds 2019 is zij als vicevoorzitter van de sociaaldemocratische fractie verantwoordelijk namens het Europees Parlement voor de Brexit-onderhandelingen. Wat zijn de ambities van Piri in de Tweede Kamer, na haar werk in het Europees Parlement?

De komende uitzendingen van Spuigasten zijn verschillende Haagse kandidaten te gast, zoals ook Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Bente Becker (VVD).

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

