Dierenbescherming blij met trappetjes voor padden en kikkers in putten

Ieder jaar komen zo’n half miljoen kikkers, salamanders en padden om het leven omdat ze in een put, straat- of stoepkolk vallen en daar niet meer uit kunnen komen. Hier bestaan oplossingen voor en daarover heeft de Partij voor de Dieren deze week een voorstel in de Haagse Gemeenteraad ingediend.

“Die motie riep het Haagse College op om paddentrappen te plaatsen in putten van Den Haag” vertelt indiener van de motie Robin Smit van de Partij voor de Dieren aan Den Haag FM. Al eerder is de partij bezig geweest met dit onderwerp, maar nu bleek de tijd er rijp voor en werd de motie unaniem gesteund in de Haagse Gemeenteraad. “En dat is ook wel een mooi signaal”, aldus Smit.

Ook de Dierenbescherming, die jaarlijks tijdens de paddentrek met vrijwilligers duizenden padden van een gewisse dood redt, is blij met dit resultaat. “Jaarlijks redden wij zo’n 8000 padden in Den Haag en omgeving”, vertelt Rob Koning, Coördinator Werkgroep Padden Scheveningen. Koning heeft begrepen dat er eerst een test wordt gedaan. “Als dat goed werkt, dan graag op alle paddenlocaties van die trapjes. Dat zou voor ons heel veel schelen”, aldus Koning.

De pilot om het aantal dode padden in Haagse straatputten te verminderen bestaat uit twee oplossingen. De wethouder (red. Hilbert Bredemeijer) was al bezig met het idee om een ruwe coating in de putten aan te brengen waardoor de padden grip krijgen om omhoog te klimmen. Maar daar komt nu de oplossing van de padden en kikker trappetjes uit de motie van de Partij voor de Dieren bij.

Bij de paddenwerkgoep in Zoetermeer zijn dit soort trappetjes al langer in gebruik, aldus Koning. En daar zijn geen verdronken padden meer in de putten gevonden.

Volgens Smit zijn de trappetjes ook geen grote kostenpost. Bij de aanleg of renovatie van rioolstelses kan al voor putten met een trappetje worden gekozen zonder dat dit iets extra’s kost. “Als je een los trappetje er in wil stoppen kost dat 10-15 euro per stuk”, zegt Smit. “We hoeven ze ook niet in alle putten in Den Haag te plaatsen, omdat op niet alle plekken padden en kikkers voorkomen”. Op de Grote Marktstraat hoeft het bijvoorbeeld niet, maar bij de Plesmanweg en Kwekerijweg is wel een grote padden populatie bekend, dus daar wil Smit de trappetjes wel graag hebben.