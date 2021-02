Dode gevonden in voortuin in Beverweerdstraat

In de Beverweerdstraat in de Haagse wijk Moerwijk is zaterdagochtend een lichaam gevonden. Het slachtoffer werd buiten in de voortuin gevonden.

De politie kon zaterdagochtend nog niks zeggen over de doodsoorzaak, daar wordt nog onderzoek naar gedaan.