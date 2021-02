Dode gevonden in voortuin in Beverweerdstraat

Sjaak Bral: “Speciale dienst zorgt voor wak in Hofvijver: niet de dienst bewaking, maar bewakking”

In de wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM spreekt Sjaak Bral zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij Code Oranje, GroenLinks, Dion Graus, Forum voor Democratie, de ijspret en het wak in de Hofvijver.