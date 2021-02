The Hague Royals vergeten te winnen van Yoast United

Lange tijd zag het er naar uit dat The Hague Royals voor een stunt zouden zorgen. In een sterk derde kwart wist de Haagse formatie de achterstand van 30-38 tegen Yoast United om te buigen in een 58-53 voorsprong. In het laatste kwart kwam The Hague Royals niet meer onder de druk van de Bemmelnaren uit, wat resulteerde in een flink aantal turnovers. Met nog vier minuten te spelen was het nog 66-62, maar een 0-11 run bezorgde Yoast United alsnog de winst: 68-73.

Coach Bert Samsom startte vanavond met Alhassan Barrie in de starting five en kreeg zo het vertrouwen van de coach. Andres Ibarguen won de sprongbal die direct naar buiten werd gespeeld naar sluipschutter Jett Speelman die vanachter de 3-puntlijn na 9 seconden direct raak schoot. Een goed voorbeeld doet volgen moet teamgenoot Kaleb Warner gedacht hebben en schoot (wederom) op aangeven van Austin Luke ook een drietje binnen: 2-6. Aan de hand van Deividas Kumelis bleven de Hagenaren in het spoor van Yoast Utd, toen de Litouwse rots in de branding de stand eigenhandig gelijk had getrokken was het Eric Kibi die zorgde voor de (eerste) leiding in de wedstrijd: 8-6. Een rommelige periode brak aan met hier en daar wat huzarenstukjes van met name point guard Austin Luke die de bal richting Ibarguen gooide en de alley oop verzilverde voor 10-10. Even dreigde de Bemmelnaren weg te lopen (12-16) maar voor het sluiten van de markt knalde Barrie zijn eerste drietje binnen en was de stand 15-16.

Het tweede kwart begon weer met een Bemmels drietje dit keer binnen geschoten door Keime Helfrich, de topscorer aan de kant van Yoast met 23 punten. En of de voormalig sterspeler uit de promotiedivisie er geen genoeg van kon krijgen knalde hij nummer twee er direct achteraan om vervolgens beheerst zijn lay up af te ronden: 18-24. Een andere nieuweling uit de promotiedivisie aan Haagse zijde, Laurens Yperlaan, benutte vervolgens koelbloedig twee vrije worpen: 21-24. Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd totdat de Bemmelse heren Luke en Helfrich vanachter de 3-puntlijn bijzonder succesvol bleken en het eerste serieuze gaatje daar was: 29-38. Kumelis kon nog wat terug doen maar schoot slechts één vrije worp raak zodat de kleedkamer kon worden opgezocht met een stand van 30-38.

De vraag was wie aan Haagse zijde het tij zou kunnen keren en die vraag werd snel beantwoord. De man uit Bleiswijk, Bart Bijnsdorp (double double 14pt – 10reb), was werkelijk overal en nam de ploeg op sleeptouw richting Bemmel. Als vervolgens Kumelis ook met een drietje doorkomt is het diezelfde Bijnsdorp die met een dunk, waar je op menig contest uitstekend voor de dag zou zijn gekomen, de stand naar 37-39 tilt. Als Speelman weer een drietje raak knalt is het Bijnsdorp die zijn antwoord klaar heeft met een lay up en wederom een imponerende dunk: 44-44. Daarna is het Kumelis die de geel-groenen weer aan de leiding brengt 46-44 en hangt er een sensatie in de Haagse vrieskou. Eric Kibi zoekt opzichtig Luke die hij probeert te “trash talken” zoals Regie Miller in zijn beste dagen met als resultaat dat Luke een drietje mist. Als Barrie zijn tweede drietje wel raakt schiet is de stand 51-46 en beginnen de Haagse harten sneller te kloppen. Als Bijnsdorp wederom een rebound uit de lucht trekt en vervolgens als een Dennis Rodman over de vloer duikt voor balbezit is het Kumelis die bijna vanuit de kleedkamer de stand op 56-48 zet. In de laatste seconde is het echter Speelman die de Bemmelnaren lucht geeft met een drietje zodat de ploegen het vierde kwart in gaan met een stand van: 58-53.

Even dreigt het onvriendelijk te worden als Jesse Markusse het nodig vindt om na een fout van Barrie deze opzichtig op te zoeken. Als hij echter beide vrije worpen mist is het de dekselse Helfrich die wederom een drietje produceert: 58-56. Als de Hagenaren vervolgens de score naar 62-56 brengen is het Warner die de trekker wil overhalen voor Yoast maar daar steekt Bijnsdorp door middel van een snoeihard block een stokje voor. Het spel begint op en neer te golven waar de Hagenaren niet iedere keer de beste oplossing zoeken en zo sluipen de mannen van coach Mathew Otten weer richting The Hague Royals om met nog tweeënhalve minuut te spelen de stand gelijk te trekken 66-66. Na een vrije worp en een easy lay up van Ibarguen is het. En wordt een 11-0 run de Hagenaren fataal. Een mooie basketbalavond, helaas nog steeds zonder publiek, waarbij Bemmel in deze (very) close game aan het langste eind trekt.