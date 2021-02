Laat je voorlezen over de liefde in het Woordenrijk

Zondag 14 februari kun je je een uur lang over de liefde laten voorlezen in Het Woordenrijk. Met dichters en schrijvers uit Den Haag en omstreken. Zoals Marieke Verheul die niet alleen haar eigen gedicht ‘Minnaar’ leest, maar ook deze klassieker van Herman Gorter:

Zie je ik hou van je,

ik vin je zo lief en zo licht –

je ogen zijn zo vol licht,

ik hou van je, ik hou van je.

En je neus en je mond en je haar

en je ogen en je hals waar

je kraagje zit en je oor

met je haar er voor.

Denk je aan Valentijnsdag en poëzie op de radio, dan hoor je al bijna de candlelight-muziek en een lage stem die kwasi-ironisch zwijmelversjes de ether in slingert. Niets van dat alles in onze special op 14 februari. Bij ons lezen Marike Verheul, Noah van Klaveren, Edith de Gilde, Geraldina Metselaar en Adrienne van de Nieuwegiessen eigen en klassieke gedichten voor. Over de liefde in allerlei stadia en soorten, met zowel de positieve als de minder positieve kanten. Aangevuld met een liefdevolle boekentip (Corina Maduro), een kort verhaal (Kristel Snellen) en een ode aan de Golden Earring (Alexander Franken). Afgewisseld met songs over de liefde en meer van dichtende zangers als Anne-Tjerk Mante, Harry Zevenbergen en Vlaming Jan Ducheyne.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.