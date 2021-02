Meerdere gewapende mannen overvallen avondwinkel aan Schalk Burgerstraat

Meerdere mannen hebben zaterdagavond een gewapende overval gepleegd op avondwinkel Polsmaak aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Bij de overval raakte niemand gewond. Van de daders is nog geen signalement.

De overval werd rond 20.45 uur gepleegd. Of en hoeveel buit er is gemaakt, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. ‘Ook is nog niet duidelijk met welk soort wapens de daders de avondwinkel hebben overvallen’, aldus de politiewoordvoerder. ‘We doen ter plaatse nog onderzoek en bekijken of er beelden zijn waarop de overvallers te zien zijn.’ Ook roept de politie mensen die iets hebben gezien of gehoord, of eventueel zelf beelden hebben, op zich te melden.