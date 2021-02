Sia en Tess Merlot in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Sia en Tess Merlot (foto).

Het nieuwe album van de Australische muzikant Sia is al een paar keer uitgesteld, vooral omdat de bioscopen dicht zijn, want haar plaat is de soundtrack bij de film MUSIC die zij ook regisseerde. Op de film wordt niet meer gewacht, het is tijd voor de muziek. Zondagavond hoor je een track van Sia en alvast een tweede single van de Haagse Tess Merlot die later dit jaar met een heel Franstalig album komt.

Meer nieuwe muziek is er van Douwe Bob, Taylor Swift, Frenna, The Pretty Reckless, Jay-Z & Nipsey Hussle, Jeff Tweedy, P!NK, Django Django, Slowthai en The Kik. Tevens liefdesliedjes op deze Valentijnsdag van Jair (zoon van Glen) Faria en van MEROL die op ‘foefsafari’ gaat.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).