Auto van invalide Ahmed werd weggesleept, Hart voor Den Haag woedend

De in het centrum wonende Ahmed Aarad vindt het “ronduit bizar” dat zijn auto afgelopen zaterdag werd weggesleept. “Mijn buren kwamen met het nieuws dat de auto weg was.” Zijn auto stond op de stoep geparkeerd langs de Hofweg, net voor de algemene parkeerplaats. “Omdat ik nergens anders kan staan. Er is letterlijk geen andere parkeerplek. De algemene plekken waren afgezet en ondergesneeuwd,” vertelt Aarad tegen Den Haag FM.

Omdat Aarad in een rolstoel zit is verder weg parkeren voor hem geen mogelijk omdat hij dan niet meer zelfstandig bij zijn woning kan komen, daarom koos hij ervoor om zijn auto daar te stallen. “De parkeergarage bij mij in de buurt is bij het Plein, dat ga je met een rolstoel niet redden met deze sneeuw.”

Aarad is maandag nog vol onbegrip over het wegslepen van zijn auto: “Ik had een bewonersvergunning om te kunnen parkeren. En een invalidekaart,” zo zegt hij. “Dat je hem laat weghalen, zonder dat je iemand belt. Je had bij me thuis kunnen aanbellen! Het gaat om 20 meter.” Volgens de Hagenaar was ook de berger verbaasd over de opdracht om de auto weg te slepen, deze zou nog hebben nagevraagd of de auto -met daarin een gehandicaptenparkeerkaart- echt weggesleept moest worden.

Dezelfde avond heeft Aarad zijn auto weer opgehaald en geparkeerd in een garage. “Ik heb hem bij het Plein geparkeerd bij de Tweede Kamer, Mijn vriendin heeft me naar huis geduwd.”

‘Ik wacht nog steeds op een verduidelijkende brief’

Het is voor Aarad niet de eerste keer dat hij problemen ervaart met het parkeren van zijn auto: zijn aanvraag voor een invalideparkeervergunning werd onlangs geweigerd. De gemeente stelt dat de aanvraag niet gehonoreerd kon worden omdat er in dat gebied geen openbare parkeerplaatsen zijn en daarom zou er ook geen invalideparkeerplaats kunnen worden gemaakt. Wel werd gezegd dat men samen met hem op zoek zou gaan naar een oplossing. “Ik ben nog steeds aan het wachten op een verduidelijkende brief”, zegt Aarad. Beide partijen hebben wel telefonisch contact gehad.

Aarad wordt nu bijgestaan door straf- en bestuursrechtadvocaat Siemen van der Eijk. “Het gaat richting een bestuursrechtzaak. Hij heeft een brief gestuurd naar het college waarin hij stelt dat dit niet kan. Het gaat ook over afgelopen zaterdag, want dat is een gevolg van dat ik aan het wachten op de gemeente”, vertelt Aarad. “Wat ik zie is een heel simpel probleem wat opgelost kan worden: zet een paal neer met mijn kenteken zodat ik kan parkeren.”

‘Knettergekke beslissing’

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos vindt het een schande dat de auto van Aarad dit weekend werd weggesleept. “Het was al een knettergekke beslissing, waarbij de gemeente de door hen zelf samengestelde criteria geprullemandeerd heeft en men een invalide man laat zitten zonder individuele parkeervergunning. Nu is ondanks een gehandicaptenparkeerkaart en een bewonersvergunning in zijn woongebied de auto van Ahmed weggesleept.”

De partij had al vragen gesteld over de geweigerde parkeervergunning van Aarad, na het wegslepen van de auto wil de partij weten waarom er dit weekend niet meer coulant gehandeld is. Aarad vindt het lang duren voor de vragen worden beantwoord: “In de tussentijd krijg ik de boetes en wordt mijn auto weggesleept.”