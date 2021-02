Haagse Markt weer begaanbaar en daarom maandagmiddag toch geopend

De Haagse Markt is maandagochtend gesloten geweest, reden voor de sluiting is de gladheid. In de middag werd duidelijk dat de markt weer begaanbaar is en daarom tot 17.00 uur, als foodmarkt, geopend zal zijn.

De Haagse Markt is weer begaanbaar en van 13.30 tot 17.00 uur geopend. — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) February 15, 2021

“In verband met het afgegeven weeralarm heeft het Hoofd Markten van de Gemeente Den Haag de markt aan de Herman Costerstraat vandaag maandag 15 februari afgelast.

De verwachting is dat de markt woensdag 17 februari weer geopend voor alleen de Foodkramen,” viel er eerder op Facebook te lezen.

Vorige week was de markt ook al een dag gesloten, toen kwam dat door de hevige sneeuwval.