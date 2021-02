Verdachte beschieting ambassade Saoedi-Arabië trekt bekentenis in

Coronavirus: 40 nieuwe coronagevallen in Den Haag

Duinenmars slaat jubileumjaar over, organisatie komt met digitale editie

Meer in

De zeventigste editie van de Duinenmars gaat dit jaar niet niet door. “We gaan dit jaar geen fysieke duinenmars organiseren,” laat Michelle van der Pal namens de organisatie weten aan Den Haag FM. “We hebben overwogen om het te verplaatsen naar later in het jaar, maar dat was geen optie omdat meer evenementen worden verschoven.” De jubileumeditie stond gepland voor 10 en 11 april 2021.

De coronamaatregelen liggen aan de grondslag van het besluit om het tweedaagse evenement voor dit jaar te schrappen. “Als je nu gaat raden wat er in april zou mogen, daar schiet je niks mee op. Dan kun je er nu beter een streep doorheen zetten.” Vorig jaar werd ook al besloten om het wandelevenement niet door te laten gaan. “Na de zomer gaan we rustig kijken naar 2022.”

Ook al zal er dit jaar geen fysieke Duinenmars worden georganiseerd, er zijn wel plannen voor een digitale editie: “Daarmee willen we mensen motiveren om wel in hun eigen omgeving te gaan lopen.” Doorgaans doen meer dan tienduizend wandelaars mee aan het evenement.

Wandelmars om geld in te zamelen

De Duinenmars wordt sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw georganiseerd om geld in te zamelen voor gehandicapte scoutingjongeren en voor scoutingactiviteiten in Zuid-Holland. Sinds eind jaren zeventig kunnen ook andere instanties een bijdrage uit de opbrengst krijgen. De wandelmars wordt elk jaar op twee dagen, een zaterdag en een zondag, gehouden, met afstanden van vijf tot veertig kilometer door de duinen.