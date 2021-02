Hart voor Den Haag boos over tijdelijke ontheffing ijscoman Moes: ‘Wethouder gaat in tegen wens van gemeenteraad’

Partij voor de Dieren pleit voor dimmen van verlichting Russische ambassade

De Partij voor de Dieren (PvdD) in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur gaat bemiddelen tussen buurtbewoners en de Russische ambassade. Buurtbewoners zeggen last te hebben van ‘ongelooflijk felle schijnwerpers’ bij de ambassade en gesprekken daarover hebben beide partijen nog niet bij elkaar kunnen brengen. De PvdD pleit ervoor om de verlichting te simmen.

De felheid van de lampen zijn volgens de partij niet alleen problematisch voor de buurt, ook vleermuizen zouden er last van kunnen hebben: “Daarnaast schijnen ze op het plantsoen voor de Andries Bickerweg. Dit is volgens de gemeente Den Haag een foerageergebied voor vleermuizen. Ook werpen schijnwerpers licht op Park Sorghvliet, onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en tevens foerageergebied voor vleermuizen.”

In haar schriftelijke vragen schrijft de partij dat de lampen geplaatst zouden zijn op advies van de politie, daarom wil ze weten of dit klopt welk doel daarmee gediend is en of dat doel ook op een andere manier bereikt kan worden.

Beeld: Schriftelijke vragen PvdD.