Poppodium PAARD zendt gratis livestreamconcerten uit tijdens avondklok

Poppodium PAARD is dit weekend met het live streamen van Club 3voor12 Den Haag gestart met een reeks van liveshows welke ze organiseert nu er een avondklok is. Geregeld zal het poppodium vanaf 21.00 uur een concert aanbieden via haar website, ze wil op die manier muziek in huiskamers brengen tijdens de avondklok.

“We vinden het in deze tijden juist belangrijk om muziek te blijven aanbieden. Daarom zetten we nu in op het breed toegankelijk maken van ons programma voor iedereen,” legt directeur Majel Blonden uit. De concerten zijn gratis, wel kan er gedoneerd worden aan de artiest. Om een livestream te kunnen zien moet wel vooraf gereserveerd worden.

Komende vrijdag staat een livestream van Howrah en The Avonden gepland, op zaterdag is het de beurt aan New Wave City. In de weken erna staat onder meer een optreden van Shary-An, The Jack & The Joker en The Overslept op de planning.