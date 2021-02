Hart voor Den Haag boos over tijdelijke ontheffing ijscoman Moes: ‘Wethouder gaat in tegen wens van gemeenteraad’

Per mail verneemt ijscoman Moes Pekedemir afgelopen week dat hij twee jaar ontheffing krijgt op zijn oldtimer-ijscokar, in tegenstelling tot de in december besloten termijn van onbepaalde tijd. Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) neemt het wethouder Van Tongeren zeer kwalijk. ‘Ze heeft de wens van de gemeenteraad uit te voeren en dat gebeurt niet.’

Afgelopen december kreeg Pekedemir nog te horen dat hij met zijn ijscokar op het Binnenhof mocht blijven staan, ondanks het nieuwe verbod op vervuilende tweetaktmotoren in de binnenstad. Dit nieuwe bericht viel hem volgens Sluijs dan ook rauw op zijn dak. ‘Hij is verdrietig en teleurgesteld, hij dacht dat het afgerond was. Nu voelt hij zich flink bedot en daar heeft hij helemaal gelijk in.’

In het oog van de storm

Volgens Sluijs is het niet de eerste keer dat een dergelijke situatie zich voordoet. ‘Ik begin het een beetje zat te worden dat met name de GroenLinks-wethouders iedere keer een eigen draai geven aan de wens van de gemeenteraad. De betreffende motie voor ontheffing voor onbepaalde tijd was met een brede meerderheid aangenomen en mevrouw Van Tongeren besluit daar op eigen houtje iets anders van te maken.’

Binnen de huidige stand van zaken heeft Pekedemir twee jaar om de motor van zijn oldtimer te vervangen, of het voertuig in zijn geheel. ‘Het is logisch dat daar vragen over worden gesteld,’ zegt Sluijs. ‘Maar het was ook de bedoeling een einde te maken aan de discussie en duidelijkheid te kunnen bieden aan deze ondernemers. Nu worden zij opnieuw in het oog van de storm geplaatst en begint alles weer van vooraf aan.’

Sluijs geeft aan het hier niet bij te willen laten zitten. ‘Over de uitvoering die Van Tongeren aan deze motie geeft is het laatste woord nog niet gezegd. De meerderheid waarmee de motie toentertijd is aangenomen, is er waarschijnlijk nog steeds. We zullen dan ook een debat hierover aanvragen en de wethouder oproepen de wens van de gemeenteraad tot uitvoering te brengen.’

Subsidieregeling

Een woordvoerder van Van Tongeren geeft aan dat de ontheffing inderdaad voor twee jaar wordt gegeven, maar dat dat niet betekent dat betreffende ijscokarren er daarna geen recht meer op hebben. ‘Na deze periode kan een ontheffing in principe nogmaals worden aangevraagd.’

Wel wil de gemeente blijven kijken naar alternatieven om de luchtkwalitiet in de stad te verbeteren en dat is volgens haar ook de reden dat er in de mail aan Pekedemir wordt gewezen op het eventueel vervangen van de motoren. ‘In die twee jaar hopen we dat ondernemers over willen stappen naar een schonere oplossing, maar voor wie die mogelijkheid niet bestaat, kan een ontheffing dus mogelijk verlengd worden.’

Tevens geeft de woordvoerder aan dat er een motie is aangenomen voor een subsidieregeling om betreffende ondernemers hierbij te helpen. ‘Deze regeling moet ervoor zorgen dat zij kunnen overstappen naar een schoner alternatief zoals een viertakt- of elektrische motor.’