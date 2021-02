Strandtent van Matthieu brandde af: ‘Ik heb er niet van kunnen slapen’

Een berg puin met zwartgeblakerde brokstukken, dat is alles wat er over is van Beachclub Oase aan het Zwarte Pad in Scheveningen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De strandtent brandde in de nacht van zaterdag op zondag volledig af. Eigenaar Matthieu van den Assem staat er zondagochtend verslagen bij. ‘Ik heb niet kunnen slapen vannacht, het gaat maar door je hoofd.’

Terneergeslagen kijkt Van den Assem naar wat er over is van zijn strandtent na de grote brand. ‘Na zoveel jaar hard werken je zaak er zo bij zien liggen… daar doe je het niet voor’, vertelt hij aan Omroep West. ‘Ik ben 35 jaar geleden begonnen met niks. In 1990 zijn we een keer weggespoeld, je bouwt het daarna weer op, maakt het allemaal mooier. Dan heb je het goed voor elkaar en gebeurt dit.’

De eigenaar werd zaterdagavond gebeld door de alarmcentrale. ‘Ik zag op de camera’s alleen maar rook. Ik heb de politie gebeld, die waren er eerder dan ik en die hebben de brandweer gebeld. Toen ik onderweg was lieten ze al weten: doe maar rustig aan, het staat in brand.’

Wakker gelegen

‘Wat kan je dan denken?’ verzucht Van den Assem. ‘Als er maar geen gewonden zijn, als er maar geen gekkigheid gebeurd is. Het is materiaal natuurlijk, gewonden zijn erger dan dit.’ Er raakte niemand gewond bij de brand, maar van de strandtent is niet veel meer over. ‘Het is klaar gewoon. De brand bleef onder de dakplaten doorbranden. Zelfs de foto’s die we van vroeger hadden hangen – van ieder jaar had ik een foto – zijn weg.’

Van den Assem heeft er wakker van gelegen: ‘Ik heb niet kunnen slapen vannacht. Het gaat maar door je hoofd. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Die stonden hier eerder te huilen: waar is alles gebleven?’ Zelf heeft hij het nog wel droog gehouden. ‘Als je wat ouder bent, relativeer je het beter. Ik heb er ook nog geen woorden voor.’

Schouders eronder

De strandtenteigenaar heeft geen idee hoe de brand is ontstaan. ‘Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, en de brandweer ook niet. Het ging zo snel’, zegt Van den Assem. ‘Nu is het kijken wat de verzekering doet.’

Liever kijkt hij nu vooruit. ‘Schouders eronder en we gaan opnieuw beginnen. Het is niet anders.’ Dat betekent opruimen en hopen dat er iets te regelen valt om binnenkort toch weer open te gaan. Want in maart begint normaal gesproken de opbouw voor het nieuwe seizoen. ‘Nu mochten we voor het eerst alles laten staan.’ Maar Van den Assem mikt erop om over twee weken in elk geval weer iets op poten te hebben. Ook als de lockdown verlengd wordt: ‘Dan kunnen we misschien nog iets met afhaal.’

Steunbetuigingen

De telefoon van Van den Assem blijft ondertussen rinkelen. ‘Ik heb zoveel steunbetuigingen gehad. Al die mensen die je een hart onder de riem steken, dat is gewoon gaaf. Ik ga ze allemaal persoonlijk bellen’, vertelt hij. ‘Er is veel medeleven. Helemaal super.’ Dan schiet hij toch vol.

Inmiddels is er online ook al een doneeractie gestart, met als doel de ondernemers te steunen.