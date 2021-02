Tot 12.00 uur geen coronatesten en vaccinaties wegens weeralarm

De GGD voert maandagochtend tot 12.00 uur geen coronatesten en -vaccinaties uit vanwege de verwachte gladheid. De GGD Haaglanden heeft aan mediapartner Omroep West laten weten de locaties in ieder geval tot 12.00 uur gesloten te houden, omdat het KNMI code rood had afgegeven voor maandagochtend.

Het KNMI heeft hiertoe besloten omdat er in de loop van de nacht en in de ochtend kans is op verraderlijke gladheid als gevolg van ijzel. Reden voor de GGD’s om de test- en vaccinatielocaties in de ochtend te sluiten. ‘Afspraken vanaf 12:00 uur gaan (voor zover nu bekend) wel door’, aldus de GGD Haaglanden. ‘Mensen met een afspraak voor 12:00 uur, worden telefonisch geïnformeerd dat deze niet door gaat.’ Hen wordt gevraagd zelf een nieuwe afspraak te maken. Het landelijke callcenter blijft zondagavond langer open om mensen te helpen die een afspraak willen afzeggen.

‘Heeft u een afspraak staan voor een test of vaccinatie op maandagmorgen, kom dan niet naar de locatie’, laat de landelijke GGD weten. Per regio wordt bekeken wanneer de locaties weer open kunnen gaan. GGD Haaglanden gaat vooralsnog van 12.00 uur uit.